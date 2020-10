Carlos Fernandes assina pelo Vilaverdense aos 40 anos

Carlos Fernandes vai continuar a jogar futebol aos 40 anos. O guarda-redes internacional por Angola foi oficializado como reforço do Vilaverdense para a temporada 2020/21 e até já alinhou na última jornada do Campeonato de Portugal, no empate (0-0) no reduto do Vidago.





O guardião formado no Vilafranquense alinhou na última temporada ao serviço do Amarante e integrava até há poucos dias o Estádio do Jogador da responsabilidade do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.