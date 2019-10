Carlos Pinho eleito presidente do Arouca

Carlos Pinho foi este sábado eleito, com 99,16% dos votos, para um mandato de três anos à frente do Arouca. O dirigente assume, assim, de novo os destinos do clube após a demissão do passado mês de maio.

A direção havia apresentado demissão em bloco na sequência da descida ao Campeonato de Portugal. Contudo, Carlos Pinho apresentou candidatura ao novo ato eleitoral e após alguns meses de impasse por força de uma providência cautelar interposta pela Lista A, de António Matos, que, não aceite pela comissão eleitoral por haver elementos da lista que tinham perdido o direito de sócio, avançou para os tribunais.

O Tribunal Judicial de Arouca deu razão ao Arouca e Carlos Pinho ficou sozinho na corrida eleitoral. A sua lista teve 474 votos, registando-se ainda quatro em branco. O clube foi gerido ao longo dos últimos meses por uma Comissão de Gestão presidida por Joel Pinho.

A data da tomada de posse será anunciada no início da próxima semana. A grande meta desportiva para esta temporada é a subida à 2ª Liga.