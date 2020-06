Carlos Vitorino: A paixão e os objetivos do novo presidente do Oriental

Carlos Vitorino é o novo presidente do Clube Oriental de Lisboa, clube histórico de Lisboa e uma daquelas formações pela qual todos os lisboetas têm um carinho particular. Depois da tomada de posse, o novo líder do emblema esteve à conversa com o Record para lançar um olhar ao futuro e, inevitavelmente, explicar todos os detalhes sobre a paixão antiga que nutre pelo emblema que agora comanda.

Começo, inevitavelmente, por perguntar como surgiu a paixão pelo futebol e, claro está, pelo Oriental. É uma paixão antiga?

A paixão pelo futebol e pelo Oriental surgiu em simultâneo, tive a felicidade de o meu avô materno pegar na minha mãe e levar-me ao Campo Engenheiro Carlos Salema para ver um jogo de futebol tinha eu 5 anos. Foi amor à primeira vista.

E como tomou a decisão de lançar-se para este desafio?

Inicialmente não era eu, mas alguém abandonou o barco através de um SMS e por consenso de todos elegeram-me para tomar as rédeas. Tinha em mente a ambição de um dia ser o presidente, se os sócios assim quisessem, mas não agora. Quis o destino que assim fosse e cá estou, juntamente com a minha equipa, para avançar para o combate.

Agora que venceu as eleições e vai colocar mãos à obra, quais são as suas prioridades para o futuro imediato do emblema lisboeta?

No futuro imediato quero fechar com o plantel sénior, que foi iniciado por mim no final da direção anterior. A certificação do nosso futebol de formação também é uma prioridade. O início das obras do futuro ginásio também está na lista, assim como a negociação de uma parceria para o futuro parque desportivo do clube.

Um dos 'homens do presidente' é o grande Miguel Peixoto, alguém que é mediático noutras lides. Como começou esta relação entre ambos?

Conheci o Miguel na RDP, porque me convidou, enquanto vice-presidente da anterior direção, e o presidente da altura para uma entrevista. Falava do Oriental de uma forma efusiva e confidenciou que assim que viu os primeiros jogos tornou-se sócio. Falou do Oriental com muita paixão. Uma das lacunas no Oriental é a comunicação e, por isso, assim que peguei no grupo de trabalho pensei que ele seria o homem certo para a comunicação. Liguei, ele anuiu no imediato, e vai ser uma mais-valia para o Clube Oriental de Lisboa.

O futebol, à imagem de muitas outras áreas da nossa vida, sofreu muito com os tempos complicados de pandemia. Para um clube como o Oriental, como está a ser esta fase de alguma indefinição relativamente ao futuro?

O futuro que se avizinha promete ser desafiante. Para além da pandemia que já começou a cortar as nossas receitas, ainda temos a nova formatação do campeonato de Portugal que para época 2021/2022 será uma quarta divisão. Queremos fugir do Campeonato de Portugal e mesmo com toda esta indefinição apostamos numa equipa forte para levar o clube a outros patamares. A continuação no Campeonato de Portugal é insustentável na sua gestão, não só as receitas são fracas como será difícil atrair jogadores com qualidade para lá jogar. O Clube Oriental de Lisboa não tem dívidas e encaramos o futuro com mais optimismo.

O Oriental é um clube histórico e um emblema pelo qual muitos dos adeptos do futebol, especialmente os lisboetas, têm um carinho especial. Como espera capitalizar esse respeito que existe pelo clube neste seu mandato?

É esse carinho que queremos trazer para o clube. Vamos difundir de uma forma mais activa o clube nos diferentes canais de comunicação, vamos lançar uma campanha para aumentar o número de sócios, estabelecer protocolos com várias entidades e vincar de forma forte a nossa marca.

Em termos de objetivos futebolísticos, para onde aponta?

Para o futebol sénior as baterias estão apontadas para sair do Campeonato de Portugal, como já referi. No futebol juvenil, ficaria satisfeito em solidificar as divisões onde os diversos escalões competem, mas nunca descartamos uma possível subida. Nestes últimos três anos o futebol juvenil engradeceu muito o clube, com uma subida de Iniciados, duas dos Juvenis e uma de Juniores. Não queremos perder esta dinâmica, estamos a falar do futuro do Clube Oriental de Lisboa, confiamos em toda esta matéria-prima que certamente ainda nos vai dar mais alegrias.

Sei que está ligado à Comunidade Vida e Paz. Partindo dessa ligação, quem é o Carlos Vitorino fora das lides futebolísticas? Que hobbies tem, o que gosta de fazer quando não está a pensar e a respirar futebol?

O Carlos Vitorino é uma pessoa simples, vem de famílias humildes em que as conquistas foram sempre a pulso. Pauto a vida na base da responsabilidade e honestidade, foi assim que fui educado. Após o meu divórcio, ganhei o que não tinha - tempo. O tempo permitiu-me olhar para o meu interior e perceber quem sou e para onde quero ir. A prática de yoga e meditação ajudou-me obter respostas e a libertar daquilo que me intoxicava. Então surgiu a necessidade de estar ao lado dos mais vulneráveis e a Comunidade Vida e Paz foi o caminho. Com o meu voluntariado ajudo-os e eles ajudam-se ao ver o quanto a vida é grata comigo. Atualmente o meu passatempo são as caminhadas, porque trazem-me tranquilidade.

Numa das suas publicações aludiu à paixão pelo Oriental, passada pelo seu avó António Teixeira Pinto. Não posso deixar de lhe pedir que nos conte uma ou duas histórias sobre como ele o fez 'apaixonar-se? pelo Oriental.

Eu estive com os meus avós maternos até aos meus 6 anos de idade, a minha 1ª classe foi feita nos Olivais Sul, onde agora está o Olivais Shopping. Tinha cerca de 5 anos quando o meu avô lançou o repto para o acompanhar para ir ver o Oriental. Lá fui eu… Cheguei ao campo e vi um mar de gente, a bola começou a rolar e o entusiamo expandiu-se de uma forma apaixonada que me contagio até aos dias de hoje. O que mais me incomodava era os elogios com que o meu avó dava às mães dos árbitros, mas com o tempo habituei-me, já fazia parte da festa.

Tendo em conta a equipa técnica e plantel que tem à disposição, o que podem esperar os adeptos em termos de entradas e saídas?

Neste momento já estão anunciados aos sócios 24 jogadores, mas destes, dois estão em negociações para a sua saída. Ainda nos faltam jogadores para completar o plantel, porque quem vier é para acrescentar qualidade.

Concorda com a decisão da FPF de subir Vizela e Arouca e não organizar um playoff?

Não, a FPF considerou que todas as séries têm a mesma qualidade, o que não é verdade. Fazer 60 pontos na Série A não é o mesmo que fazer 60 pontos na Série D. Deveria ter feito o playoff.