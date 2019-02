Casa Pia: São muitos os candidatos a assumir comando técnico

A saída do técnico Filipe Pedro para assumir o comando técnico do Mafra abriu novamente a corrida para o cargo de treinador do Casa Pia, atualmente em 2º lugar na Série D do Campeonato de Portugal. Em declarações a Record, Carlos Pires, diretor desportivo do Casa Pia, garante que já estão vários nomes em cima da mesa de negociações.

"Foi uma saída inesperada, mas já estão a acontecer várias reuniões para encontrar o novo treinador para a equipa principal. Em poucas horas já me ofereceram centenas de nomes para o cargo", revela Carlos Pires.

No domingo, o Casa Pia joga em casa do Olímpico do Montijo, para a 21ª jornada do campeonato, e até lá haverá uma decisão que poderá recair entre um técnico interino ou definitivo.

"São muitas as opções e vamos escolher com calma, sem precipitações. Vou reunir-me com vários treinadores e respetivos empresários e, se algum reunir as condições que me agradam a mim e ao clube, fica com o cargo. Como há muitos candidatos, o anúncio do novo técnico pode acontecer hoje, como pode ser só daqui a uma ou duas semanas. Como já disse, esta será uma decisão muito pensada e sem pressas porque queremos escolher a pessoa certa para conseguirmos o objetivo primordial, que é chegar ao playoff de subida à 2ª Liga", refere o diretor desportivo dos gansos.

De relembrar que a próxima equipa técnica será a terceira esta temporada. O Casa Pia começou a época com José da Paz e Rúben Amorim, treinador principal e treinador estagiário, respetivamente, mas ambos saíram no dia 22 de janeiro, depois de terem chegado a acordo com o clube, após o Conselho de Disciplina da FPF ter castigado o Casa Pia com subtração de seis pontos e suspendido José da Paz e Rúben Amorim. No dia 23 de janeiro, Filipe Pedro, até então adjunto do Mafra, foi apresentado como novo treinador, mas passadas duas semanas, com dois jogos e duas vitórias, regressou ao Mafra.