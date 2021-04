'Caso Plata': Estrela da Amadora recorre para o Pleno do Conselho de Disciplina

O Estrela da Amadora recorreu esta quinta-feira para o pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do 'caso Plata'. O emblema amadorense entende que o Sporting B utilizou o jogador equatoriano num dos últimos três jogos do Campeonato de Portugal, o que, segundo o regulamento, não seria permitido.





O Estrela da Amadora, disse afonte próxima da SAD, "só não continuará a recorrer apenas se a verdade desportiva prevalecer e, dessa forma, a equipa ficar no 1º lugar da tabela". A SAD liderada por André Geraldes pondera ainda, caso seja necessário, recorrer até ao Tribunal Constitucional e submeter uma providência cautelar caso o 1º lugar na série fique em causa.