Casos positivos de Covid-19 no plantel do Pedras Salgadas

Segundo um comunicado divulgado através da página oficial do clube, o Juventude de Pedras Salgadas, clube satélite do Desportivo de Chaves, após a primeira semana de treinos de preparação para a nova época, teve de suspender toda a planificação devido ao aparecimento de casos de Covid-19 nos seus jogadores. O clube que vai disputar o Campeonato de Portugal, orientado por Gustavo Sousa, fica agora em suspenso.





"Imediatamente foram suspensos os treinos, contactadas as autoridades da saúde e seguidas as diretrizes da DGS. Nestas circunstâncias, toda a planificação foi suspensa e alterada, tais como treinos e jogos de preparação", lê-se no comunicado.A direção do clube espera voltar aos trabalhos de preparação, durante a próxima semana, "após a confirmação de regresso à normalidade do estado de saúde de todos os elementos do grupo".