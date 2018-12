Castigo trama Alverca

A eventual utilização irregular de um jogador (André Galamba) na partida com o BC Branco, da 5ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, custou a perda de três pontos ao Alverca. A equipa ribatejana ganhou essa partida, por 2-0, mas a FPF concluiu esta semana o processo de averiguações ao caso e, no seu centro de resultados, já extraiu os pontos e creditou-os aos albicastrenses (vitória, por 3-0), que assim ascendem à liderança, com 30 pontos, mais um do que a U. Leiria e dois do que o Vilafranquense. Já o Alverca desce ao último lugar, com seis pontos.

Em Castelo Branco, aguarda-se com serenidade a notificação oficial da FPF, que deve surgir hoje. O clube albicastrense já apurou o que está na base da decisão (jogador expulso na Taça de Portugal, equipa eliminada, ainda que posteriormente repescada, e utilização do mesmo atleta na semana seguinte no jogo do campeonato), mas opta pela prudência até à comunicação oficial da FPF. "Se os regulamentos foram beliscados, tem de cumprir-se com o que está determinado em situações desta natureza. Não é um caso virgem", comentou Miguel Vaz.

O diretor desportivo reitera que o seu clube "está atento" ao caso e que não desvaloriza o efeito positivo dos três pontos, mas vinca que "o foco está centrado no encontro de domingo", com o Sertanense.