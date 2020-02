Cauê reforça defesa do Águeda

O Águeda garantiu um reforço na Série B do Campeonato de Portugal. Cauê deixa o Vila Real e muda-se para o emblema da zona centro com um contrato válido até ao final da temporada.





Os aguedenses, a alinhar na Série C, serão o quarto clube que o canhoto natural de São Paulo representará em Portugal, depois de Sanjoanense, com duas passagens, Cesarense e Vila Real, por quem marcou um golo em 24 jogos esta temporada.Considerado um dos laterais-esquerdos mais talentosos do Campeonato de Portugal, fruto da sua velocidade e grande capacidade técnica, Cauê, em 2017/18, foi referenciado pelo Tondela quando jogava no Cesarense. O entendimento para uma transferência esteve muito próximo, mas uma perigosa lesão sofrida pelo esquerdino não possibilitou o sucesso da negociação.