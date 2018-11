Central Maycon marca há 4 jogos seguidos: «É simplesmente incrível!»

Do alto dos seus 1,92 centímetros, Maycon chegou a Portugal proveniente do Imperatriz, do Brasil, para se impor no Vilafranquense, do Campeonato de Portugal, de uma forma inesperada para um central: a marcar golos. A verdade é que depois de ter faturado ante o Anadia (1-1), U. Leiria (1-1) e Sertanense (3-0), voltou a fazer o gosto à... cabeça frente ao Fátima (1-1), na última jornada da Série. Os golos aconteceram sempre no seguimento de jogo aéreo que Maycon não esconde ser um dos seus pontos mais fortes."Para mim é simplesmente incrível! Nem acredito, mas acaba por ter tudo uma relação com o trabalho. O técnico Vasco Matos tem feito um bom trabalho e a equipa está a assimilar o trabalho nas bolas paradas e a forma como posso aparecer sozinho na área para fazer golo", explicou ao já melhor marcador do Vilafranquense na temporada (a par de Wilson, Luís Pinto e Pedro Garcia), com quatro golos em apenas quatro partidas disputadas no Campeonato de Portugal. Apesar da invejável média de um golo por jogo, o central, de 26 anos, que está pela primeira vez a jogar fora do Brasil, garantiu não ter uma meta de golos definida."A minha meta principal era jogar. Hoje, estando a fazê-lo, por que não pensar mais à frente? O meu objetivo é defender e se aparecerem oportunidades para marcar, quero fazer golos, como é óbvio. Não pensei em fixar um máximo de golos para a época. Pretendo, sim, melhorar o registo que tenho", sublinhou o jogador natural do estado de Mato Grosso que aponta a "menos espaço para jogar" em Portugal por comparação com o que se deparava no Brasil. "Noto uma diferença em relação ao Brasil especialmente nas instruções tácticas, ao posicionamento, há muita marcação. No Brasil havia mais liberdade. Lá não é preciso estar sempre atento. Aqui é durante todo o jogo, não se pode baixar a concentração. Aprendi muito desde que cheguei mas ainda quero aprender muito mais", acrescentou.O Vilafranquense é líder da Série C do Campeonato de Portugal com 25 pontos ao cabo de 12 jornadas, contra os 23 do Sintrense e os também 23 da União de Leiria (que tem menos um jogo). Os ribatejanos defrontam Alverca, Sintrense e Caldas até verem, tal como as restantes equipas, a prova fazer uma pausa para a quadra festiva, estando o regresso agendado para 6 de janeiro. E foi com base nesta data que Maycon revelou um objetivo traçado pelos jogadores."Conversámos no balneário e faltam três jogos até à paragem no campeonato. Queremos lá chegar em primeiro para voltar em janeiro na liderança", reiterou o central que tem feito dupla com João Freitas no centro da defesa e que é claro quanto ao pensamento da equipa ribatejana: "O pensamento da equipa é sempre não perder e ultimamente é o que tem acontecido. O empate não é o mesmo que uma derrota e conseguimos um ponto [em Fátima], não podendo ganhar. Vai ajudar na luta na frente. Dou o exemplo da última jornada. O Sintrense era líder, jogou frente à U. Leiria e perdeu. As coisas já mudaram. Contra a U. Leiria nós empatámos. Hoje somos nós os líderes."