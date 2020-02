Chaves da SAD do União da Madeira entregues a António Lopes

Estalou o verniz! O CF União emitiu esta sexta-feira um comunicado onde acusa o acionista da SAD azul e amarela, António Lopes e seus apaniguados, de tecer acusações deploráveis, falsas e injuriosas, sobre o trabalho da equipa de administração nomeada pelo clube. Assim, CF União enquanto maior acionista da SAD decidiu não investir mais dinheiro e a administração vai renunciar os seus cargos, até que se realize a Assembleia Geral de Accionistas, agendada para o próximo dia 30 de Março.





Outra das medidas anunciadas no comunicado, é a entrega "das chaves" da SAD ao senhor António Lopes, para que, a partir dos prazos legais, venha a assumir os destinos do Clube Futebol União da Madeira, Futebol, SAD e poder investir na continuidade da sua recuperação financeira, podendo assim resolver os graves problemas que se colocam neste momento.Mas as criticas a António Lopes prosseguem com mais um ponto (8) no comunicado: Igualmente convidamos o senhor António Lopes, que, de forma fácil e gratuita, ataca nas redes sociais com ameaças a quem trabalha de forma séria, que aproveite imediatamente a oportunidade para, nas próximas horas e dias, aparecer com as soluções milagrosas que diz possuir, a fim que possam ser resolvidos os gravíssimos problemas de curto prazo do Clube de Futebol União da Madeira, Futebol SAD.Após a demissão Tânia Silva à frente dos destinos do CF União, surge agora mais uma novidade e que indica que estará já em marcha um novo rumo dos azuis e amarelos. Assim, foi criada uma nova associação, intitulada de Associação Desportiva União da Madeira, que terá a sua sede na Rua 5 de outubro, número 16 e 18, um espaço que estava anunciado como novo local da sede do CF União, com inauguração prevista até ao final deste mês. Este novo clube tem como finalidade a participação em diversas modalidades desportivas, com especial destaque para o futebol. Os responsáveis unionistas estão então a precaver o futuro, uma vez que, o CF União está envolvido num processo de insolvência e a SAD unionista para lá caminha.