‘Chicotada’ no Barreirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

David Martins apresentou a demissão do comando técnico do Barreirense, decisão que comunicou aos jogadores logo após a pesada derrota (0-5) na visita ao Juventude de Évora, da 14.ª jornada da Série F. O técnico já tinha apresentado a demissão antes da partida e despediu-se dos jogadores ainda no relvado. David Martins considerou que este seria o momento certo para sair, deixando à direção um período de duas semanas até ao próximo jogo para encontrar um novo técnico.