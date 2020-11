Insólito: Claque do Estrela da Amadora viajou para os Açores e protestou num jogo... que não ocorreu

Todos os jogos de provas não profissionais deste fim-de-semana foram adiados, incluindo o Praiense-Estrela da Amadora, a contar para o Campeonato de Portugal. Por isso, os adeptos do emblema amadorense decidiram protestar... nos Açores. Isso mesmo, a claque do Estrela decidiu viajar para a Ilha Terceira e entrou no Estádio Municipal da Praia da Vitória, onde iam apoiar a equipa frente ao Praiense.





Isto porque mais de 30 adeptos já tinham comprado as viagens e reservado hotéis, sendo que quiseram marcar uma posição e mostrar apoio ao Estrela da Amadora mesmo sem haver jogo. No meio de tudo, alguns destes membros da claque Magia Tricolor foram apoiados pelos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, que abriram as instalações para permitirem que lá passassem a noite."Queremos mostrar que estamos sempre com o nosso clube e protestar contra esta decisão em cima do joelho e com a maneira como o futebol é tratado, em comparação com outros desportos e eventos", partilhou Marco Fernandes, líder da claque tricolor.