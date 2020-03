Claque do Trofense oferece-se para ajudar no combate ao coronavírus

Num comunicado emitido este domingo, os 'Ultra Trofa', claque do Trofense, assumiram estar à disposição da comunidade local para ajudar no combate à pandemia de coronavírus.





"Quem souber de alguém que precise de comprar bem alimentares ou medicamentos e não deva sair de casa, que tenha dificuldades em ir às compras sozinho ou que tenha de se deslocar em transportes públicos, entre em contacto com a página que disponibilizaremos um ou mais membros para fazerem isso por si. Além disso, disponibilizamo-nos para ajudar a Câmara Municipal da Trofa no sentido de proteger e desinfetar a Trofa", podia ler-se no comunicado publicado na página de Facebook da claque.Os membros da claque apelaram ainda a que as pessoas sigam as recomendações da Direção Geral de Saúde e fiquem em casa: "É obrigação de cada um de nós proteger-se a si e aos que lhe são próximos. Só assim, com a união de todos, poderemos impedir a propagação deste vírus e vencer a guerra contra esta pandemia".