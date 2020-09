Cláudio Major é reforço para a Olhanense

O extremo Cláudio Major, de 19 anos, vai vestir a camisola do Olhanense na sua primeira época como sénior. O jogador representou na última campanha os juniores do Feirense.

Com passagens por vários clubes algarvios na sua formação, o extremo despertou a cobiça do FC Porto e serviu os azuis e brancos nos escalões de iniciados, juvenis e juniores. Ainda como júnior, atuou pelos espanhóis do Girona e pelo Feirense.

Cláudio Major representou Portugal em três ocasiões, no escalão de sub-16.