Cláudio Ribeiro reforça o Fafe

Cláudio Ribeiro, ex Lusitânia Lourosa, foi na quinta-feira anunciado como reforço do Fafe. O clube anunciou a contratação através das redes sociais.





Natural da Vila das Aves, o avançado, de 24 anos, projeta a sua carreira numa equipa que volta a lutar por uma posição de destaque na serie A do Campeonato de Portugal.Formado no V. Guimarães, foi emprestado ao FC Porto B entre 2015 e 2017, tendo realizado mais de 30 jogos e vencido a 2ª Liga pelo conjunto portista. Nas duas temporadas anteriores representou o Felgueiras 1932 e Lusitânia de Lourosa, com prestações positivas e muita regularidade exibicional.