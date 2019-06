Clayton Leite reforça Benfica Castelo Branco

Clayton Leite, médio de 31 anos, é reforço do Benfica de Castelo Branco. O jogador brasileiro com passagens pelo Feirense, Chaves, Ac. Viseu, UD Oliveirense e que na época transata alinhou pelo Mirandela, é considerado uma mais-valia para o plantel orientado pelo novo treinador do clube albicastrense, Pedro Barroso.





Clayton fez 34 jogos tendo marcado 5 golos esta temporada pelo Mirandela. Junta-se ao recém-chegados, Diogo Motty e Rodrigo Simão, emprestados pelo Santa Clara.