Clever Jansen reforça o Vila Real

Clever Jansen é reforço do Vila Real para a temporada que se avizinha. O médio chega proveniente do Coimbrões, depois de ter passado duas épocas ao serviço do emblema de Vila Nova de Gaia.





Formado no FC Porto e internacional jovem pelos sub-17 e sub-18 de Portugal, Clever tem feito a carreira ao nível do Campeonato de Portugal e agora vai embarcar em nova aventura, rumando a Trás-os-Montes.