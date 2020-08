Clubes formam 'G20' para criar bases de diálogo com a FPF

Os 96 clubes do Campeonato de Portugal ficarão representados, a partir de agora, por um 'G20', formado com o objetivo de criar bases de diálogo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre os mais variados temas relativos ao terceiro escalão. Os 20 emblemas presentes nesta espécie de 'braço armado' dos 96 clubes em prova são, sabe Record, 1º Dezembro, Alverca, Amora, Benfica e Castelo Branco, Caldas, Estrela da Amadora, Fafe, Gondomar, Louletano, Loures, Lusitânia de Lourosa, Oriental, Pinhalnovense, Praiense, Real, Sacavenense, Sertanense, Torreense, Trofense e União de Almeirim.





Segundo apurámos, esta comissão enviou já esta quinta-feira à FPF um pedido formal para uma reunião, sendo que o objetivo passa por questionar o organismo, acima de tudo, sobre como funcionará o Campeonato de Portugal na próxima temporada. As normas de saúde e o protocolo a colocar em prática devido à pandemia da Covid-19, as taxas de organização dos jogos de arbitragem e ordenado mínimo para a competição são algumas das preocupações para as quais este 'G20' procura respostas da FPF.Do lado da FPF, o diálogo com os clubes que competem nas provas por ela organizadas, desde o futebol feminino até ao futsal, passando, obviamente, pelo Campeonato de Portugal, tem surgido sempre através das associações, uma prática que, segundo apurámos, continuará a acontecer na próxima temporada.