Clubes que abandonaram reunião na FPF refutam as declarações de José Couceiro

Os seis clubes que estavam em lugares de acesso ao playoff do Campeonato de Portugal e não foram promovidos - Lourosa, Olhanense SAD, Real, Praiense, Benfica de Castelo Branco e Fafe - "refutam veementemente as declarações do diretor técnico nacional da FPF, José Couceiro, que no passado dia 9 de maio acusou de falta de respeito os presidentes dos clubes acima referidos".





Num comunicado conjunto, os clubes pretendem "repor a veracidade dos factos no que diz respeito à situação criada pela FPF, quando, de forma unilateral e contra todas as expetativas anteriormente induzidas junto destes mesmos clubes, decidiu não realizar o playoff bem como, perante um pedido expresso de reunião com o Dr. Fernando Gomes, na qualidade de presidente do referido órgão, o mesmo não compareceu, fazendo-se substituir por quem não tem poderes de decisão para dar resposta aos problemas criados aos clubes".Para os clubes, "mais do que qualquer acusação de falta de respeito de parte a parte, importa notar os gravíssimos problemas criados com a decisão de não realização do playoff, sendo de elementar justiça uma tomada de posição do responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, sobre este assunto, ouvindo-nos e relevando a nossa opinião, enquanto legítimos representantes dos nossos clubes e dos seus interesses".