Comitiva do Santa Marta já aterrou no Porto

A odisseia acabou finalmente. A equipa do Santa Marta de Penaguião conseguiu deixar a ilha da Madeira, após ter disputado uma partida contra o Câmara de Lobos, no domingo. Devido a um surto de COVID-19, a companhia aérea que faria o transporte da equipa para o Porto, só lhe garantia o regresso ao continente no próximo sábado e no domingo, dividindo o grupo de 22 elementos, pelos dois dias. Um grupo de quatro atletas, que suportou as viagens do seu bolso voando na TAP, acabou por deixar a Madeira mais cedo, mas a restante comitiva viajou esta manhã, saindo do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, às 6h50, aterrando no Porto, por volta das 9 horas, numa viagem feita com a Ryanair que recentemente começou a fazer rota para a Região Autónoma da Madeira.O vice-presidente dos nortenhos, Paulo Conde, transmitiu a boa nova a. "Acabámos de aterrar no Porto", disse revelando ainda que continua a aguardar uma resposta por parte da Federação Portuguesa de Futebol, ao pedido efetuado para o adiamento da partida do próximo domingo, agendada para as 15 horas, onde os nortenhos, curiosamente, vão receber a AD Camacha, também um onze madeirense.O responsável dos nortenhos revelou que o seu emblema teve de "suportar mais ou menos 1500 euros em termos de alojamento e estadia num hotel próximo do hotel, para além da aquisição de novas passagens aéreas em outra companhia, onde foram gastos mais 1200 euros". Recorde-se que a anterior companhia apenas garantiu a estadia e alojamento de cinco pessoas numa unidade hoteleira e solicitou que as restantes encontrassem outro local, com as despesas a serem pagas posteriormente.