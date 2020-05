Condeixa: Didi prestes a subir de patamar

A veia goleadora que Didi exibiu no Condeixa deve mesmo valer-lhe a subida a um novo patamar na carreira. O jovem ponta-de-lança marcou sete golos nos últimos oito jogos e tem alguns clubes de 2ª Liga interessados, que já contactaram o empresário Júlio Aguiar.





Natural de Aveiro e com passagens na formação por Beira-Mar e Sp. Braga, Didi voltou a representar o clube aveirense já sénior, bem como a Académica, ele que na época passada alinhou na Liga Revelação pelos sub-23 dos estudantes.Com 21 anos, o avançado terminou a época como o terceiro melhor marcador da Série C do Campeonato de Portugal, com um total de 11 golos. Foi eleito recentemente o melhor ‘9’ sub-21 da referida Série.