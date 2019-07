Confira aqui as quatro séries do Campeonato de Portugal para 2019/20

Estão definidas as tabelas das quatro séries do Campeonato de Portugal para a temporada de 2019/20, sendo que as 72 equipas que estarão em ação foram dispostas em cada uma das séries de acordo com os pontos 2, 3 e 4 do Artigo 11º do Regulamento da Competição, referente ao formato da competição.Isto significa que a localização geográfica dos clubes tem o maior peso na elaboração das tabelas. As equipas da Madeira, por exemplo, continuam inseridas numa única série a Norte - num máximo de três equipas por série.Eis as quatro séries do Campeonato de Portugal, às quaisteve acesso:SÉRIE A - Cerveira, Montalegre, Bragança, Chaves Satélite, Merelinense, Maria Fonte, Sp. Braga B, Pedras Salgadas, Mirandela, Fafe, V. Guimarães B, Berço, AD Oliveirense, Vizela, São Martinho, União da Madeira, Marítimo B e Câmara de LobosSÉRIE B - Felgueiras, Trofense, Vila Real, Amarante FC, Pedras Rubras, Paredes, Leça, Gondomar, Coimbrões, Valadares Gaia, Canelas, Sp. Espinho, Lusitânia Lourosa, Arouca, Castro Daire, Sanjoanense, Ginásio Figueirense e Lusitano de VildemoinhosSÉRIE C - Beira Mar, Rec. Águeda, Anadia, Oliveira do Hospital, Condeixa, Oleiros, Benfica e Castelo Branco, Sertanense, Vitória Sernache, U. Leiria, Marinhense, Fátima, Caldas, U. Santarém, Torreense, Praiense, Sp. Ideal e FontinhasSÉRIE D - Alverca, Loures, Sintrense, Sintra Football, Sacavenense, 1.º Dezembro, Real, Oriental, Ol. Montijo, Fabril, Pinhalnovense, Amora, Lusitano de Évora, Mineiro Aljustrelense, Louletano, Os Armacenenses, Esperança de Lagos e Olhanense