Conselho de Justiça recusa protesto da U. Leiria ao jogo com o Estrela da Amadora

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o protesto da U. Leiria ao jogo com o Estrela da Amadora, da 3ª jornada da Série Sul da fase de acesso à Liga Sabseg, disputado no dia 7 deste mês. Em causa estava o facto de os tricolores terem tido 12 jogadores em campo durante 10 segundos.





O acórdão do CJ da FPF destaca que se tratou de uma "questão de facto (...) insuscetível de alicerçar o protesto". Assim, mantém-se tudo na mesma na Série Sul, com a U. Leiria já sem qualquer hipótese de sonhar com a subida à 2ª Liga. O Estrela lidera com os mesmos 8 pontos do Torreense, mas tem vantagem no confronto direto. O V. Setúbal é 3º, com 7 pontos, enquanto os leirienses têm 4.