Covid-19 apanha 12 atletas do Alcains

O Alcains, clube que joga na Série C do Campeonato de Portugal, tem 12 jogadores infetados com Covid-19. Segundo o emblema do concelho de Castelo Branco, todos estão assintomáticos, sendo que o primeiro caso, segundo os responsáveis de saúde local, foi detetado mesmo em cima da partida de domingo em Condeixa. "Ainda contactámos as entidades desportivas", adiantou o delegado de Saúde de Castelo Branco, Joaquim Serrasqueiro, mas a partida foi até ao fim (2-2).

Os jogadores que testaram positivo estão a cumprir isolamento profilático e "não têm sintomas". A partida com a U. Leiria, agendada para o próximo domingo, fica em risco, sendo que já foram adiadas várias por esse motivo.