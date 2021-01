Covid-19 no Lusitano de Vildemoinhos leva ao adiamento de jogo com o Vila Cortez

O plantel do Lusitano de Vildemoinhos está a contas com vários casos positivos de Covid-19 no plantel e, por isso, o encontro frente ao Vila Cortez, que estava marcado para esta quarta-feira às 20h30, foi reagendado para o dia 10 de fevereiro, à mesma hora.





"Um agradecimento ao Vila Cortez por estar sensível à situação e ter aceitado o adiamento", pode ler-se no Facebook do emblema viseense. Vila Cortez e Lusitano de Vildemoinhos seguem, respetivamente, no último (12º) e penúltimo (11º) lugares da Série D do Campeonato de Portugal.Refira-se que, no próximo domingo, o Lusitano de Vildemoinhos vai receber o Lusitânia de Lourosa no Estádio dos Trambelos a partir das 15 horas.