Cristiano Vasconcelos e Maurílio dispensados do U. Madeira

O União anunciou este domingo que os defesas Cristiano Vasconcelos e Maurílio foram dispensados, deixando de fazer parte do plantel unionista. Estes dois futebolistas não rescindiram pois estavam inscritos como jogadores amadores.Refira-se que nas últimas jornadas estes futebolistas tinham sido titulares na equipa comandada por Fábio Pereira. O central Cristiano foi utilizado em 10 partidas e apontou 2 golos ao serviço dos azuis e amarelos que ocupam a 15ª posição na série A, no Campeonato de Portugal, com escassos 7 pontos, em 9 jogos disputados. Os madeirenses já não vencem há 5 jornadas, tendo averbado outras tantas derrotas, para além de terem sido eliminados na Taça de Portugal, frente ao Fafe, após prolongamento, num total de 6 partidas sem conhecer o sabor da vitória.Quanto à continuidade do técnico, Filipe Silva, presidente da SAD unionista, garantiu ao Record que o mesmo irá continuar a liderar a equipa, que na próxima ronda irá deslocar-se até Guimarães, para defrontar a formação B local. Recorde-se que esta temporada o União já foi castigado com uma derrota no dérbi frente ao Marítimo B, por utilização de um jogador que não poderia defrontar os verde-rubros, pois deveria cumprir o segundo jogo de castigo nessa jornada. Assim, o empate que prevaleceu no final dos 90 minutos de jogo, de nada valeu aos pupilos de Fábio Pereira, pois foram castigados com mais um desaire.Numa "guerra" entre clube e SAD, vivida constantemente e com um PER que já foi chumbado várias vezes pelo tribunal, são muitos os problemas que afetam um emblema que ainda recentemente esteve na 1ª Liga portuguesa, mas que caminha para o abismo com milhões de euros em dívidas, quer por parte do clube, quer porte da SAD.