Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Da bolha da Covid-19 à festa com porco no espeto: os bastidores da época de sonho do Lank Vilaverdense Clube de Vila Verde celebra promoção à Liga 3 e Record esteve à conversa com presidente, treinador e um jogador





• Foto: José Reis / Movephoto