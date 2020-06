Dani Rodríguez renova com o Benfica Castelo Branco

Dani Rodríguez renovou com o Benfica Castelo Branco e vai permanecer ligado aos albicastrenses por mais uma temporada. O lateral-direito arranca, assim, para a terceira temporada com a camisola do emblema da Beira Baixa.





Dani Rodríguez, refira-se, fez 23 jogos pelo Benfica Castelo Branco na época que findou.