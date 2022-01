David Calderón rescinde com o Leça e muda-se para o Sacavenense

O Leça anunciou esta quinta-feira, através de uma publicação nas suas redes sociais, ter chegado a acordo com David Calderón, atacante que assinou no verão pela formação de Matosinhos, equipa sensação da atual edição da Taça de Portugal, para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes."Obrigado, Leça. Foi um prazer fazer história no clube junto a esta equipa incrível e a estes adeptos fantásticos. Vou levar sempre o Leça no meu coração. Preparado para novos desafios", escreveu o avançado no instagram, em jeito de despedida. Por sua vez, o clube do Campeonato de Portugal desejou "os maiores sucessos pessoais e profissionais" ao jogador.O jogador de 22 anos chegou aos leceiros depois de uma temporada ao serviço do Oriental Dragon, onde tinha feito 27 jogos durante a época 2020/21, mas nunca se conseguiu afirmar nas primeiras escolhas do técnico Luís Pinto. Esta época, o luso-espanhol participou em apenas sete encontros, tendo apenas sido titular por uma ocasião.O avançado já encontrou novo clube e vai representar o Sacavenense, formação que milita igualmente no Campeonato de Portugal.