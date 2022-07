David Silva reforça ataque do Lusitânia de Lourosa

O Lusitânia de Lourosa recebeu esta quarta-feira um novo jogador para o plantel. Trata-se do avançado David Silva, ex-Oliveira do Hospital, que já está à disposição do técnico Luís Pinto.Após duas grandes épocas em Oliveira do Hospital, onde fez mais de 50 jogos e apontou 14 golos, o jogador é, aos 27 anos, mais um trunfo para setor atacante dos Lusitanistas, na luta pela subida à Liga 3.Na trajetória desportiva, David Silva passou por Amora, Lusitano Évora, Coruchense, Caldas, Cartaxo, AC Santarém e Sporting.