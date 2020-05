Decisões tomadas pela FPF no futsal “reforçam substancialmente os argumentos" do Olhanense

O presidente da SAD do Olhanense, Luís Torres, considera que as decisões tomadas pela FPF no que concerne ao futsal “reforçam substancialmente os nossos argumentos na luta por justiça no desfecho do Campeonato de Portugal”.

“A FPF decidiu alargar a 1ª Divisão de futsal e vai promover um playoff de subida, quando não se sabe em que data estarão reunidas as condições para o regresso das modalidades de pavilhão, mas não pode promover um playoff no futebol, em estádios que vão receber em breve jogos da 1ª Liga?”, questiona o dirigente dos rubronegros.

Luís Torres adianta que “o recurso das decisões que promoveram Vizela e Arouca no dia 2 de março foi ganho e por isso a FPF optou por alterar o regulamento, no dia 14, já após o fim do estado de emergência e sem legitimidade para tal”. O dirigente acredita “no sucesso do novo recurso” e, caso tal não suceda, promete “avançar para o TAD, tribunais civis, UEFA e FIFA se não for reposta a justiça, com a subida dos líderes das Séries C e D, Praiense e Olhanense”.