Desportivo de Monção rescinde contrato com a equipa técnica liderada por Rogério Amorim

Desportivo de Monção informou esta terça-feira que chegou a acordo com a equipa técnica liderada por Rogério Amorim para a rescisão de contrato que ligava as duas partes. Em comunicado, o clube que milita na Série A do Campeonato de Portugal agradeceu ao treinador e aos restantes membros da sua equipa técnica."O Desportivo de Monção informa os sócios, adeptos e simpatizantes que, a partir de hoje, Rogério Amorim e a sua equipa técnica deixam de exercer funções no clube."É um dia triste, pois o mister Rogério, além de um excelente profissional é um amigo do clube, que sempre o honrou e respeitou, levando os valores do nosso Depor por todos os campos de futebol por onde passou."Mas como tudo nesta vida tem um início e um fim, hoje chegou ao fim a sua ligação ao nosso clube. Nunca vamos esquecer que os adeptos pediram "Oh Rogerão faz do Depor Campeão" e ele fez… levou-nos à conquista do Campeonato Distrital e consequente subida ao Campeonato de Portugal. Com todo o profissionalismo e empenho, dedicou muitas horas ao Desportivo e nisso todos estamos agradecidos."Resta-nos agradecer e desejar as maiores felicidades ao mister e sua equipa, pois acreditamos que vão ter muito sucesso."Obrigado Rogerão e restante equipa técnica! Estão na nossa história e isso ninguém apaga", pode ler-se.