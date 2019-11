Dez jogos, 900 minutos: Filipe Relvas é o único totalista do Pedras Rubras

Filipe Relvas não perdeu um único minuto esta temporada ao serviço do Pedras Rubras. O central fez até agora 9 jogos no Campeonato de Portugal mais um na Taça, perfazendo um total de 900 minutos pela equipa maiata.





Indiscutível para o técnico Manuel Rodrigues, Filipe tem apenas 20 anos, é canhoto e os seus 1,94m dão-lhe uma envergadura de respeito, dando mostras de ser um jovem promissor que vai dando cartas na Série B daquele que é o terceiro escalão nacional do futebol português.Formado no Espinho, clube da cidade onde é natural, Filipe Relvas chegou esta época ao Pedras Rubras proveniente do Gondomar. Pegou de estaca no eixo da defesa do Pedras Rubras, turma que já bateu o pé a equipas como o Arouca, o Sp. Espinho ou o Felgueiras.