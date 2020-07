Diamantino é o segundo reforço confirmado pelo Vidago

Depois da contratação de Pedro Costa ao Vilar de Perdizes, o Vidago, que vai jogar o Campeonato de Portugal, apresentou o extremo Diamantino Silva como reforço para a próxima temporada.





O avançado, de 22 anos, ex-Mirandela, vai continuar alvinegro, mas na próxima época ao serviço da equipa da vila termal no Campeonato de Portugal. Como sénior, Diamantino Silva, para além de Mirandela, já representou o Sousense e o V. Sernache.A novo época continua a ser preparada com grande cuidado e o guarda-redes Tiago Guedes e o defesa Nuno Abreu também renovaram os seus vínculos com o clube. Devido à desistência do Chaves Satélite, o Vidago vai participar no Campeonato de Portugal em 2020/21.