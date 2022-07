Didi reforça Lusitânia de Lourosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Didi é mais um jogador à disposição do treinador Luis Pinto. Proveniente do Fafe, clube no qual registou 29 jogos e marcou três golos na época transata, aos 28 anos o médio natural de Guimarães dá novo impulso à sua carreira desportiva.Com formação dividida pelo Fair-Play e V. Guimarães, em 2013/14 assinou pelo Benfica B, seguindo depois pelo Sp. Braga B e Arouca. Voltou a jogar nos vitorianos, de onde saltou para o Torreense e Valadares Gaia.Didi junta-se a Nandinho e Ivanildo Nhaga como os reforços já anunciados pelo Lusitânia de Lourosa.