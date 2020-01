Dinis Franco deixa Torreense

Dinis Franco anunciou o fim da ligação ao Torreense nesta que era a sua época de estreia no clube que ocupa o 10º lugar da Série C do Campeonato de Portugal.





"Quero agradecer por este meio ao clube, os meses de trabalho e a experiência que daí retirei para o futuro. Uma palavra de agradecimento muito especial para o Topo SCUT que sempre esteve a meu lado. Ao Torreense, continuação de boa época e que cumpra os objetivos", vincou o avançado português de 24 anos através das redes sociais.Em 2019/20, Dinis soma dois golos em 12 jogos oficiais.