Dinis Rodrigues renova com Maria da Fonte

O Maria da Fonte já prepara a época 2020/21 tendo como objetivo assumir de uma vez o estatuto de equpa de nacionais. O treinador Dinis Rodrigues renovou a continuidade no emblema de Póvoa de Lanhoso e ao seu lado vão continuar os adjuntos André Gago e José Lopes.





Armando Silva, presidente do clube, perspetiva uma temporada de regularidade, assente no rigor que se tem pautado nas últimas campanhas dos Marifontistas. Quanto à construção do plantel, e apesar do clube ter eleições para órgãos sociais agendadas para junho, as contratações e renovações serão acertadas durante as próximas semanas.