Diogo Clemente é reforço do Arouca

O Arouca continua a reforçar o plantel para o regresso à 2ª Liga. Nesse sentido, o cnjunto arouquense anunciou, este sábado, a contratação de Diogo Clemente, polivalente jogador que atuava na UD Oiveirense.





Formado no Caldas e no Torrense, Diogo Clemente foi um dos destaques do clube das Caldas da Rainha na campanha na Taça de Portugal na temporada 2017/18. Apesar de, originalmente, ser médio, o jogador de 24 anos pode também jogar como lateral-esquerdo.Na época 2019/20, a segunda que passou ao serviço dos oliveirenses, Diogo Clemente alinhou em 19 partidas.