Diogo Costa estende vínculo

O Arouca vai continuar a contar com Diogo Costa no seu plantel na próxima temporada. O clube recém-promovido à 2ª Liga e o defesa-central chegaram a acordo para a prorrogação do contrato de trabalho que vincula as partes.





Aos 28 anos, o jogador formado no Leixões vai viver a sua primeira experiência num escalão profissional, ele que anteriormente representou Coimbrões e Benfica de Castelo Branco. Esta é a sexta renovação firmada pelos arouquenses depois das de Victor Braga, Marco Soares, Pedro Moreira, João Basso e Adílio.