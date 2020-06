Diogo Costa fala da sua renovação: «Comunhão de vontades que me deixa bastante satisfeito»

Diogo Costa renovou pelo Arouca, informação que o clube divulgou ontem, sendo que, nesta terça-feira, o central falou pela primeira vez sobre esse acordo. "Acaba por ser uma comunhão de vontades que me deixa bastante satisfeito. O facto do clube me proporcionar todas as condições para continuar e evoluir, aliado à oportunidade de dar o salto para os campeonatos profissionais, é algo que encaro com bastante ambição", referiu aquele que foi o camisola 2 do conjunto recém-promovido à 2ª Liga.













E por falar em 2ª Liga, o defesa diz o que perspetiva para a nova temporada: "Espero um ano bastante competitivo, uma 2ª Liga idêntica ao que nos tem habituado. A maior parte dos jogos vão-se decidir nos pormenores. Resta-nos trabalhar para que esses pormenores caiam para o nosso lado e dar muitas alegrias aos sócios e adeptos do Arouca."Entretanto, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral José Luís Alves convocou uma reunião magna de caráter ordinário para os sócios do emblema arouquense para o próximo dia 12 de junho, às 21 horas, no pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Arouca.