Diogo Freire deixa Penalva do Castelo e assina pelo Vilafranquense

Diogo Freire é o mais recente reforço do Vilafranquense. O guarda-redes português de 28 anos cumpriu a primeira parte da temporada ao serviço do Penalva do Castelo e assinou agora pelos ribatejanos para ajudar a solucionar o problema que Vasco Matos tem em mão na baliza.Rodrigo Nascimento, guardião brasileiro que foi titular na maior parte dos encontros, fraturou a mão direita e não será opção até final da época. A juntar a isso, Emanuel Leitão encontra-se também lesionado e o atual 2º classificado da Série C do Campeonato de Portugal contava apenas com Nélson Pinhão para defender as suas redes.Diogo Freire jogou até ao último fim-de-semana pelo Penalva do Castelo, da Série A do Campeonato de Portugal, tendo sido inclusivé titular na receção (1-1) ao Gondomar. Somou 19 presenças pela formação da AF Viseu em 2018/19.