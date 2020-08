Diogo Gouveia está de regresso ao São João de Ver

Depois de uma temporada ao serviço do Águeda, Diogo Gouveia está de volta a uma casa onde já foi feliz. O médio-defensivo já assinou contrato e é o mais recente reforço do São João de Ver, sendo que o emblema malapeiro deve anunciar a contratação nas próximas horas.





Promovido ao Campeonato de Portugal, o São João de Ver conta assim de novo com aquele que foi um pilar do sector intermediário do conjunto do concelho de Santa Maria da Feira. Na sua primeira passagem pelo clube, entre 2017 e 2019, Diogo Gouveia fez um total de 77 jogos e marcou três golos, tendo sido um dos protagonistas da conquista da Taça da AF Aveiro, em 2018/19.Com passagens por Feirense e Boavista na formação, Gouveia foi lançado na 1.ª Liga por Petit quando representava os axadrezados, em 2014/15. De seguida, passou pelos lituanos do FK Kruoja Pakruojis, voltando depois a Portugal para alinhar em Mafra, Cesarense e, conforme já referido, São João de Ver, onde se prepara para iniciar a sua segunda passagem, e Águeda, na última época.