Diogo Leitão é reforço do Estrela da Amadora por empréstimo do Leixões

Depois de Edu, agora é a vez de Diogo Leitão ser cedido pelo Leixões ao Estrela da Amadora. O médio, que também pode atuar como extremo, vai representar o conjunto que vai atuar no Campeonato de Portugal por uma temporada.





Nas primeira declarações enquanto jogador do Estrela da Amadora, Diogo Leitão mostrou-se satisfeito pela mudança. "Estou ansioso por jogar neste estádio e sentir o apoio dos Estrelistas", explicou aos meios oficiais do clube.Com passagens por Boavista, Póvoa de Lanhoso, Alfenense, Leixões e Rio Ave na formação, Diogo Leitão estreou-se como sénior ao serviço do Padroense. Em 2019/20, ao serviço dos sub-23 do Leixões, alinhou em 26 jogos e apontou dois golos.