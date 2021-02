Diogo Motty perto de superar marca pessoal

Diogo Motty está a caminho de realizar a melhor época da sua ainda curta carreira. O extremo do Mirandela já leva quatro golos em 17 jogos esta temporada, tendo igualado a sua melhor marcada pessoal, alcançada em 2018/19, ao serviço do Águia Clube Desportivo. Com mais um golo, Diogo Motty superará esta fasqia.





O jogador, que pertence aos quadros do Santa Clara, tem sido uma peça importante no Mirandela.