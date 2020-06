Diogo Motty reforça o Mirandela

Diogo Motty vai reforçar o Mirandela para a próxima temporada. O extremo, de 20 anos, chega a Trás-os-Montes proveniente do Benfica Castelo Branco, mas por empréstimo do Santa Clara, clube ao qual está ainda vinculado e no qual se formou.





Na última temporada, ao serviço do emblema alvicastrense, Diogo Motty realizou 12 encontros e conseguiu marcar um golo.