Diogo Silva reforça Trofense

Diogo Silva é reforço do Trofense. O médio, de 23 anos, vai alinhar na Trofa, depois de uma temporada passada ao serviço do Benfica Castelo Branco, emblema no qual alinhou em 24 partidas.





O jovem jogador assinou um vínculo válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção. Na Trofa, Diogo Silva irá viver a quarta aventura a nível profissional, depois de passagens por AR São Martinho, Gondomar e Benfica Castelo Branco.O médio formado no Sp. Braga vai prosseguir a carreira ao nível do Campeonato de Portugal