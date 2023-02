Diogo Moura é reforço do Esperança de Lagos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Esperança de Lagos, que compete na Série D do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços do lateral Diogo Moura, de 22 anos.O reforço dos lacobrigenses iniciou a época em curso nos Açores, ao serviço do Praiense, cumprindo 13 jogos. Anteriormente passou pelo Mirandela e pelo Salgueiros.