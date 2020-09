Dívidas antigas bloqueiam inscrições no Fátima

O Fátima não compareceu nas Caldas para o arranque da Série F, tendo a SAD justificado a posição em comunicado divulgado ao início da tarde. "Na última semana, tanto a nossa administração e direção como os advogados tudo fizeram para promover a inscrição de jogadores, que estranhamente foi bloqueada por razões sem argumentação e validade, tanto que o impedimento foi retirado e passadas três horas colocado de novo", lê-se no documento.

"Existem processos antigos de jogadores que reclamam dívidas junto da SAD e que ao abrigo do processo de insolvência nada fizeram", acrescenta, garantindo que "a FPF sugeriu que fosse negociado junto desses processos uma solução paralela". Refira-se que o Fátima perdeu (4-3) com o Sacavenense em jogo de preparação.

A equipa profissional do Fátima vai disputar os jogos em casa no campo do Estrela FC Ouriquense, clube sediado no Cartaxo. A SAD mudou-se para as instalações do Damaiense, onde montou o quartel-general (é lá que Luís Lourenço tem orientado os treinos), e pretendia jogar num relvado próximo. Contudo, a FPF recusou essa pretensão com base nos regulamentos, que obrigam as equipas a jogar nos limites geográficos da associação a que pertencem.