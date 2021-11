Divórcio entre Belenenses e o treinador Nuno Oliveira

O Belenenses comunicou que Nuno Oliveira deixou de ser o treinador da equipa. O técnico, de 34 anos, não resistiu à derrota sofrida em Elvas, diante do clube local (1-0) e viu por terminada a relação que durava desde a época 2018/19.





Após as divergências entre clube e SAD, o Belenenses renasceu na 2ª divisão da AF Lisboa e foi Nuno Oliveira quem assumiu o leme da equipa. Três anos depois, a equipa saltou três patamares, em três subidas de divisão consecutivas, e encontra-se no Campeonato de Portugal. No entanto, esta temporada não têm alcançado o mesmo sucesso das épocas transatas e ocupam o 6º lugar da Série E, com seis pontos conquistados em cinco jogos."O Belenenses informa que após análise cuidada do momento atual da equipa de futebol sénior decidiu cessar, com efeitos imediatos, o contrato que ligava Nuno Oliveira ao Belenenses, sendo em breve anunciada uma nova equipa técnica", comunicou o emblema de Belém, deixando uma mensagem de agradecimento: "Ao Nuno Oliveira, que comandou o grupo desde 2018 alcançando três subidas de divisão consecutivas, o Belenenses agradece todo o trabalho desenvolvido, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais, com a certeza de que deixa o seu nome gravado em letras douradas na História do Clube de Futebol Os Belenenses."