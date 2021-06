Dois meses de salários em atraso geram revolta no Pinhalnovense

A SAD do Pinhalnovense, emblema que disputa o Campeonato de Portugal, está em incumprimento salarial com jogadores e staff. Através de um comunicado, os atletas do plantel mostram-se "revoltados" e consideram "desumano" o que se está a passar com a SAD, "que continua a falhar com os compromissos".

A situação teve início em novembro, quando os pagamentos começaram a sofrer atrasos, com os salários a serem pagos um mês depois do estabelecido. Desde o mês de abril que a administração ainda não liquidou qualquer vencimento, pelo que os jogadores decidiram emitir uma carta aberta, na tentativa de ver resolvida a questão.

Após várias reuniões com a administração da SAD, ficou estabelecido um plano de pagamento por prestações que, até hoje, ainda não foi cumprido. "Fomos pacientes, compreensivos e cooperantes e aceitámos os vários alargamentos de prazo que nos foram pedidos. Mas não podemos continuar a aceitar que brinquem constantemente com as nossas vidas. O que nos estão a fazer é desumano, porque estão a mexer com as nossas vidas. O Clube Desportivo Pinhalnovense não merecia uma SAD assim", lamentam os jogadores.